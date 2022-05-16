رمضان عبد المعز: ضياع حقوق النساء من أخطر أسباب ضيق الرزق.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أخطر أسباب ضيق الرزق ضياع حقوق النساء والزوجات، مشددا على ضرورة إعطاء الحقوق لأصحابها.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن المسلم الذي يخاف الله، عليه أن يعطي الناس حقوقها ، منوها أن النبي في آخر أيامه قال "أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه ومن كنت أخذت مالا فهذا مالي فليأخذ منه".

وناشد الداعية الإسلامي، بأن يتحلل المسلمون من مظالم الناس ويعطوا كل ذي حق حقه، حتى يرزقهم الله ويوسع عليهم في رزقهم.

وأكد أن تقوى الله، تظهر في وقت الشدة وليس في وقت الرخاء ، فعند الطلاق على الرجل أن يحسن إلى زوجته ويعطيها حقوقها بدون نزاع أو شقاق.

واستشهد الداعية الإسلامي، بقوله تعالى "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

