نظرة شاملة عن رولز رويس فانتوم 2022 في السعودية .. صور

تمتلك شركة رولز رويس باقة عالية الأداء من الإصدارات القوية، والتي تتسم بالفخامة المعهودة، إلى جانب قدراتها الفنية واللمسات التقنية، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية والتي تنال استحسان مجتمع المشاهير والأثرياء.

رولز رويس فانتوم 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن رولز رويس فانتوم 2022 في السعودية.

تعتمد السيارة رولز رويس فانتوم 2022 على محرك 6700 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 563 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الخلفي.

رولز رويس فانتوم 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة رولز رويس فانتوم 2022 إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية فقط.

وترتكز السيارة رولز رويس فانتوم 2022 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، مع قاعدة عجلات بطول 3.820 متر، وبطول كلي يبلغ 6.092 متر، وبعرض يبلغ 1.990 متر، و 1.640 متر للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع إلى 460 لتر، بالاضافة إلى شبك أمامي مطلي بالكروم، ومصابيح أوتوماتيكية حادة المظهر.

رولز رويس فانتوم 2022

كما تمتلك السيارة رولز رويس فانتوم 2022 غطاء محرك عازل للصوت والحرارة، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED، مرايات جانبية الكترونية، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مع امكانية فتح وغلق الباب من الداخل بكبسة زر واحدة، ومصابيح ترحيب، ومقابض مضيئة للابواب.

وتحتوي السيارة رولز رويس فانتوم 2022 على شاشات عرض داخلية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد من الجلد الفاخر قابلة للتدليك وبتحكم كهربائي، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة متطورة، وحساسات حركة، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

رولز رويس فانتوم 2022

أسعار السيارة رولز رويس فانتوم 2022 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة رولز رويس فانتوم 2022 داخل السوق السعودي من 1.980.000 ريال حتى 2.310.000 ريال.