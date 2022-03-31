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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

رولز رويس سبيكتر تقف أمام الكاميرا بعد اختبار الدائرة القطبية الشمالية.. صور

صدى البلد

كما تم اختبار السلسلة السابعة ونظيرتها الكهربائية i7 في السويد، حصلت رولز رويس الفاخرة للغاية على طراز Spectre أيضًا، حيث تقع منشأة مجموعة BMW في Arjeplog على بعد 55 كيلومترًا (34 ميلاً) فقط من الدائرة القطبية الشمالية حيث خضعت النماذج الأولية للمركبة الكهربائية للعديد من التقييمات في ظروف قاسية، وانخفضت درجات الحرارة إلى -40 درجة مئوية / فهرنهايت وتم قيادة المركبات التجريبية على أسطح خشنة.

رولز رويس سبيكتر تقف أمام الكاميرا بعد اختبار الدائرة القطبية الشمالية

أول سيارة كوبيه من رولز رويس تركب على عجلات ضخمة مقاس 23 بوصة منذ عام 1926، وتعتبر السيارة الجديدة ليست بديلاً عن رايث، وبدلاً من ذلك يُنظر إليها على أنها الخلف الروحي لسيارة فانتوم كوبيه كما تدل عليها المصابيح الأمامية المنقسمة إلى جانب إطلاق الصور المذهلة، شاركت علامة Goodwood أيضًا بعض الحكايات المثيرة على سبيل المثال تزن البطارية 700 كيلوغرام (1543 رطلاً) وتؤدي غرضًا مزدوجًا.

رولز رويس سبيكتر تقف أمام الكاميرا بعد اختبار الدائرة القطبية الشمالية

تعد البطارية أحد مكونات الجهود التي تبذلها Rolls-Royce للحفاظ على هدوء المقصورة، وفي الواقع إنها يعمل من الناحية الفنية كمواد عازلة للصوت لإلغاء الضوضاء الخارجية والطرق، وتم تحقيق ذلك من خلال تركيب قنوات الأسلاك والأنابيب بين أرضية السيارة وأعلى البطارية.

رولز رويس سبيكتر تقف أمام الكاميرا بعد اختبار الدائرة القطبية الشمالية

تمامًا مثل Ghost و Phantom و Cullinan، ستجلس Specter على منصة Architecture of Luxury، منفصلة عما تستخدمه طرازات BMW، وسوف يكون لوكسوبارج الصامت الذي يمتد على ارتفاع 5.18 متر (17 قدمًا) معامل سحب يبلغ 0.26 فقط، والذي أصبح ممكنًا جزئيًا عن طريق تحديث روح النشوة وخفض الزجاج الأمامي لتحسين تدفق الهواء.

رولز رويس سبيكتر تقف أمام الكاميرا بعد اختبار الدائرة القطبية الشمالية

ذكرت Rolls-Royce أن Specter قد أكمل ربع برنامج الاختبار، والذي سيصل إلى 2.5 مليون كيلومتر (1.55 مليون ميل)، أول سيارة RR تفقد محرك الاحتراق ستصل إلى العملاء بحلول أواخر عام 2023 باسم "The Electric Super Coupe".

رولز رويس سبيكتر تقف أمام الكاميرا بعد اختبار الدائرة القطبية الشمالية

ستتخلى العلامة التجارية البريطانية في نهاية العقد عن محركات الوقود تمامًا وتبيع المركبات الكهربائية فقط، وسوف تحذو ميني حذوها في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

السويد رولز رويس spectre BMW الكهربائية Goodwood Rolls-Royce Cullinan Phantom

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