بـ5 لاعبين.. الأهلي يكتسح تشكيل الأفضل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

اكتسح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل أفضل اللاعبين في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 بعدما تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية.

وظهر 5 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي في تشكيل الأفضل في إياب نصف النهائي.



وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق، ليتأهل لنهائي البطولة في مواجهة الوداد المغربي.

وانضم من الأهلي كل من علي معلول وياسر إبراهيم وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو لتشكيل الأفضل في الجولة.

وجاء تشكيل الأفضل في الجولة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي (الوداد المغربي)

الدفاع: عبد القادر فرحاني (الوداد) - حسيني لعريبي (وفاق سطيف) – ياسر إبراهيم – علي معلول (الأهلي)

الوسط: أليو ديانج (الأهلي) – إيتو (بترو أتلتيكو) - أكرم جحنيط (وفاق سطيف)

الهجوم: أحمد عبد القادر – بيرسي تاو (الأهلي) – جليسون (بترو أتلتيكو)

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري، وتقام المباراة في ملعب محمد الخامس في المغرب.