نائب بالشيوخ: تعظيم الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

قال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعي، لما له دور كبير في تحقيق التقدم والنهضة الاقتصادية بعصر الجمهورية الجديدة.

وتابع عامر خلال تصريحاته لـ" صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، سيكون له دور كبير النهوض بالقطاع .

ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من أجل زيادة الإنتاج وتحفيز المزارعين على توريد محاصيلهم.

وأشار النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ان التحديات العالمية الراهنة بدئا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة العالمية الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب تعظيم الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية.