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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إغلاق الموانئ.. بولندا تستعد لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها

بولندا تستعد لتصدير
بولندا تستعد لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها

قال وزير الزراعة البولندي، هنريك كووالتشيك، إن صادرات الحبوب الأوكرانية يمكن أن تمر عبر بولندا طالما أن الحرب الروسية تمنعهم من مغادرة موانئ البحر الأسود.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن وزير الزراعة الأمريكي، توم فيلساك، ندد بسرقة روسيا للحبوب الأوكرانية واستخدامها للجوع كأداة حرب. 

وقال إن “الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها لمنع روسيا من الاستفادة من السرقة”.

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وقال كووالتشيك إن موانئ بولندا المطلة على بحر البلطيق جاهزة للاستخدام في نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.

أوكرانيا سلة غذاء تعطلت صادراتها 

وتعتبر أوكرانيا سلة غذاء تعطلت صادراتها إلى الأسواق العالمية ، ما يهدد بتفاقم نقص الغذاء والجوع والتضخم في جميع أنحاء العالم.

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