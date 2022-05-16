بشرى سارة.. أمريكا تدعم الأمم المتحدة لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية

قالت الولايات المتحدة إنها ستدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق الدولية وسط الحرب.

وحسب "إندبندنت" البريطانية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل:"لقد تحدث إلينا عن خططه ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس حول هذه القضية".

وبعد زيارته روسيا وأوكرانيا في أبريلن قال جوتيريش إنه مصمم على المساعدة في إعادة الإنتاج الزراعي في أوكرانيا وإنتاج الغذاء والأسمدة في روسيا وبيلاروسيا إلى الأسواق رغم الحرب.

إلى ذلك، قال رئيس السنغال، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال، اليوم الاثنين، إنه سيزور أوكرانيا وروسيا قريبًا لمناقشة إمكانية شراء مخزون كافٍ من القمح والحبوب والأسمدة للقارة الأفريقية.

وجاء إعلان ماكي سال خلال حديثه في افتتاح مؤتمر وزراء المالية الأفارقة الرابع والخمسين للاقتصاد بمركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال رئيس الاتحاد الأفريقي: "تلقينا تفويضًا من إفريقيا لنطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهيئة الظروف حتى تتمكن أوكرانيا من تصدير الحبوب والأسمدة التي نحتاجها".

كما دعا إلى "رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا حتى تتمكن من تجارة وتوريد الأسمدة إلى إفريقيا".