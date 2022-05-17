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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد فريد بصالون التنسيقية: يجب تحرير السوق واعتبار القطاع الخاص أساسا للاستثمار

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا بحاجة إلى تحرير حركة السوق، وإزالة القيود التنفيذية قبل التشريعية، وهذا أمر لن يحدث إلا بالتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية المنعقد منذ قليل بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟" ويديره محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وأضاف فريد أن "الركود التضخمي مع التضخم المستورد أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعلينا الاعتماد على القطاع الخاص وجعله الأساس في الاستثمار". 


وأشاد فريد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق وثيقة ملكية الدولة، التي ستقضي على حالة عدم اليقين لدى البعض تجاه مؤسسات الدولة ومدى جديتها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ

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