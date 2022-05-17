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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحي وشهي ومفيد.. طريقة عمل بسكوت بالكمون

بسكوت بالكمون
بسكوت بالكمون

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل بسكوت بالكمون صحي ومشهي ومفيد. 

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مقادير بسكويت الكمون


٢ كوب دقيق
ربع كوب زيت
ربع كوب لبن
٢ م ك زبدة مذابة
٢ م ك كمون حب
م ك سكر
م ك بيكنج بودر
م ص ملح
م ص فانيليا
بيضة

طريقة التحضير :


في بولة نضع الدقيق والكمون الحب والبيكنج بودر والفانيليا والملح والسكر ونقلبهم جيدا ثم نضيف الزيت واللبن والزبدة ونعجنهم سويا حتي نحصل علي قوام مظبوط ثم نشكلها حسب الرغبة

 

فوائد الكمون 

يعالج القولون العصبي

يساعد الكمون على الهضم عن طريق زيادة نشاط البروتينات الهضمية ويحد من أعراض متلازمة القولون العصبي في إحدى الدراسات ، أفاد 57 مريضًا يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) بتحسن الأعراض بعد تناول كمون مركز لمدة أسبوعين

 

يعالج الأنيميا


كثير من الناس حول العالم لا يحصلون على ما يكفي من الحديد والكمون كثيف جدًا في الحديد ، حيث يوفر ما يقرب من 20٪ من الحديد اليومي في ملعقة صغيرة لذا فهو فعال فى علاج أنيميا الحديد

 

يحتوي على مركبات نباتية مفيدة
يحتوي الكمون على الكثير من المركبات النباتية التي ترتبط بفوائد صحية محتملة ، بما في ذلك التربين والفينولات والفلافونويدات والقلويدات
 

الجذور الحرة هي إلكترونات وحيدة تسبب الالتهاب وتتلف الحمض النووي وتسبب أمراض خطيرة عديدة ويعمل الكمون على محاربة هذه الجذور الحرة بفضل احتواءه على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة.

يساعد في مرض السكري
أظهرت بعض مكونات الكمون في الدراسات العلمية أنها تساعد في علاج مرض السكري وقد تساعد مكملات الكمون في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يسبب هذا التأثير أو الكمية المطلوبة.

يقلل الكوليسترول في الدم
مكملات الكمون قد حسنت نسبة الكوليسترول في الدم في دراسات متعددة ومن غير الواضح ما إذا كان استخدام الكمون بكميات صغيرة كتوابل له نفس الفوائد.
 

إنقاص الوزن وتقليل الدهون
عززت مكملات الكمون المركزة فقدان الوزن في دراسات متعددة ولم تظهر جميع الدراسات هذه الفائدة وقد تكون هناك حاجة لجرعات أعلى لفقدان الوزن.

يقي من الأمراض التي تنقلها الأغذية
قد يؤدي الاستخدام التقليدي للكمون كتوابل إلى تقييد نمو البكتيريا والفطريات المعدية مما يقلل من الأمراض التي تنقلها الأغذية.

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