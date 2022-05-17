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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

توفي في عيد ميلاد زوجته.. قصة رحيل حسين الإمام بأزمة قلبية مفاجئة

حسين الإمام وزوجته
حسين الإمام وزوجته سحر رامي

تحل اليوم الثلاثاء 17 مايو، ذكرى وفاة الفنان حسين الإمام، الذي ولد في 8 فبراير عام 1951، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 63 عاما. 

حسين الإمام فنان شامل، فهو ممثل ومغن وملحن وموزع وكاتب أغان وسيناريو وحوار ومقدم برامج ايضا.
اكتشفه المخرج طارق الكاشف، وكان يجيد 3 لغات، بالإضافة إلى الثقافة والمعرفة الواسعة، ثم قدم نفسه فى ثوب "المذيع" وحقق نجاحا كبيرا.

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نشأة حسين الإمام

نشأ حسين الإمام في عائلة فنية، فهو ابن المخرج الكبير الراحل حسن الامام، وشقيق الموسيقى مودي الإمام، وتزوج من الفنانة سحر رامي، ولديه ولدان، هما يوسف، وسالم.

وقدم مع شقيقه "مودي الإمام" العديد من الألحان والألبومات الغنائية، وكون معه ثنائيا غنائيا وموسيقيا، قام "حسين الامام" بتلحين موسيقى سينمائية فى عدة أفلام منها "كابوريا" و"استاكوزا"، كما وضع ألحانا بلون جديد لبعض المسرحيات، مثل "باللو" و"ألاباندا" "ولما بابا ينام" و"للكبار فقط".

وشارك الفنان حسين الإمام، فى عدة اعمال سينمائية منها "كذلك في الزمالك، أشيك واد في روكسي، بيتزا بيتزا، كابوريا، بمبة كشر"، كما قدم عددا من البرامج، منها "حسين على الهواء وحسين على الناصية وفاصل ونواصل وإيه النظام، وكلام حسين".

وفاة حسين الإمام

توفي الفنان حسين الإمام على إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء احتفاله مع بعض الأصدقاء بعيد ميلاد زوجته، حيث شعر بإرهاق مفاجئ، ووافته المنية قبل وصول الإسعاف اليه، عن عمر ناهز 63 عاما. 

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