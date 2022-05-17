ببدلة موف.. جويل مردينيان تتألق عبر السوشيال ميديا

نشرت الإعلامية جويل مردينيان صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت جويل مردينيان في الصور مرتدية بدلة باللون الموف، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب باللون الوردي الخفيف.

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.