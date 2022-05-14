بإطلالة أنثوية.. جويل مردينيان تتألق بالأسود على إنستجرام

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صورً جديدة لها، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي فستان باللون الأسود وبأكمام طويلة وبفتحة من الظهر وبتصميم مميز من منطقة الصدر، وهو ما تماشى مع إطلالتها بشكل كبير .

وقامت جويل مردينيان بلم خصلات شعرها الذهبية الى الوراء بعمله ذيل حصان إلى الأعلى وتركته منسدلا بتسريحة ناعمة وانسيابية على ظهرها وكتفيها، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الروز الناعم الفاتح الناعم، مع الماسكرا والكحل الابيض والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.

ولم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات ، حيث إنها اختارت قرطين واسورة ناعمة باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.