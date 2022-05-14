عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنثوية.. جويل مردينيان تتألق بالأسود على إنستجرام

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صورً جديدة لها، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي فستان باللون الأسود وبأكمام طويلة وبفتحة من الظهر وبتصميم مميز من منطقة الصدر، وهو ما تماشى مع إطلالتها بشكل كبير .

 

بحبك.. إطلالة رومانسية لسيرين عبد النور برفقة زوجها

إطلالة جذابة لسلمى أبو ضيف عبر انستجرام

 

وقامت جويل مردينيان بلم خصلات شعرها الذهبية الى الوراء بعمله ذيل حصان إلى الأعلى وتركته منسدلا بتسريحة ناعمة وانسيابية على ظهرها وكتفيها، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع  المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الروز الناعم الفاتح الناعم، مع الماسكرا والكحل الابيض والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.

 

 

ولم تتكلف جويل مردينيان  في ارتداء الإكسسوارات ، حيث إنها اختارت قرطين واسورة ناعمة باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

 

جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان حياة جويل مردينيان مسيرة جويل مردينيان beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

موضوعات متعلقة

بفستان من الورود.. جويل مردينيان تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

بفستان أخضر.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

بالفسفوري.. جويل مردينيان تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

بفستان قصير.. جويل مردينيان تظهر على إنستجرام بإطلالة جذابة |شاهد

ترشيحاتنا

بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بفيروس كورونا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ستة أيام من شوال .. احذر صيامها في هذه الحالة

موتورولا تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ