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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لسلمى أبو ضيف عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف بصورة سيلفي بإطلالة جذابة مما اثارت اعجاب متابعيها .

بصورة سيلفي…سلمي أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها

وحشتني.. سلمي أبو ضيف تستعيد ذكريات شخصيتها في راجعين يا هوى

 

و شاركت سلمي أبو ضيف في الموسم الرمضاني الماضي  بدور ولاء في مسلسل راجعين يا هوى.

 

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.


وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهي محاولة لحل مشكلات العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.


أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

 

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