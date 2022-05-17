برلماني: خطوات قوية لمواجهة التحديات الراهنية لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إضافة 450 أسرة لبرامج الحماية الإجتماعية يؤكد عزم الدولة المصرية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة ووقوفها بجانب المواطنين فى ظل التحديات والأزمات الأخيرة التى نشهدها وأنها كانت على قدر الحدث.

وأضاف سلطان، أن حزمة الدعم التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الأخير، ترجمة صحيحة لاهتمام الدولة بمحدودى الدخل وحجم الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات وأنه يتم التعامل مع الملفات بسياسة استباقية وسياسة الفعل وليس رد الفعل وهذا ما كنا نفتقده خلال العصور السابقة وهذا بدوره ساهم فى تخفيف وطأة الأحداث وتبعيتها على المواطنين والفئات البسيطة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات التى أعنلها رئيس مجلس الوزراء جميعها تساهم فى دعم وتعزيز الصناعة الوطنية والمحلية والمكون الوطنى، ومن ثم لابد من دعم جميع هذه الخطوات على الأرض وزيادة أعداد المشروعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية الحقيقة وفى نفس الوقت تساهم فى خلق المزيد من فرص العمل.