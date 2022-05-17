مبالغ مالية وهدايا عينية لدعم زواج 18 فتاة يتيمة بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان، أنه خلال الشهر الجارى دعمت زواج 18 فتاة يتيمة بتكلفة تتراوح 135 الف جنيه إضافة إلى توزيع هدايا عينية، وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج فى إتمام زفافهن فى قرى ومراكز محافظة الدقهلية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن فى دعم اتمام زفاف عدد (1017) فتاة يتيمة فى قرى ومراكز محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت حتى اليوم فى إعادة إتمام زواج 20 ألف عروسة يتيمة فى جميع المحافظات، لافتًا أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظات مصر، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الدقهلية من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

حيث أوضح أن الأورمان سبق لها ونفذت عدة من خدماتها الانسانية الرائدة لخدمة أهالي قرى مراكز الدقهلية المختلفة من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، وعمل مشاريع تنموية بالاضافة الى توزيع مساعدات موسمية ككراتين رمضان وتوزيع لحوم وبطاطين الشتاء .