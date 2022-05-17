أخبار الفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عادل إمام.. وأسرة عبد الرحمن أبو زهرة ترفض التعليق على عودته للمستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها..

حرص الفنان كريم عبدالعزيز، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب كريم عبد العزيز :" عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام أيقونه الفن المصري والعربي آطال الله في عمره وأمده بالصحه والعافيه (كل سنه وأنت طيب يا أستاذ ).

كشف الفنان سامي مغاوري عن سبب عدم نجاح مسلسل “المشوار" بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال سامى مغاورى خلال حواره عبر برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc :"الجمهور ينتظر مشاهدة محمد رمضان في أدوار الضرب والعنف والسيوف لكن دور العاقل الرزين حتى لو مجرم لا يقتنع به".

وأضاف سامى مغاورى:"وأنا كواحد من الجمهور أقول إن الناس أعجبها المسلسل وتكنيك الإخراج والصورة والإضاءة الرائعة".

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن تطورات حالته الصحية بعد معاناته مع الانزلاق الغضروفي لسنوات طويلة، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال الفنان توفيق عبدالحميد، في تدوينة عبر حسابه: صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحى بس فى امل ان العلاج الطبيعى والمائى يحسن الحالة اتابع مع المركز الطبى التابع للقوات المسلحة وهم ناس فى منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم وفى نفس الوقت اجهز مع صديقى المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحى كبير على المسرح القومى.. دعواتكم والله ربنا بييسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال بحبكم".

رفضت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق علي حقيقة الأخبار المتداولة عن نقل الفنان القدير إلى المستشفى مرة أخرى إلى المستشفى بعد خروجه بيوم واحد فقط .

وكان قد عاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إلى منزله بعد أن تحسنت إلى حد ما حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، بعد الإصابة التى ألمت به وإجراء عملية جراحية فى الحوض.

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح لصدى البلد، إن والدها حاليا بخير وعاد إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية نوعا ما، وذلك بعد أن قضى فى المستشفى ما يقرب من شهر.