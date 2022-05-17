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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة عبد الرحمن أبو زهرة ترفض التعليق على حقيقة عودته للمستشفى

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

رفضت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق علي حقيقة الأخبار المتداولة عن نقل الفنان القدير إلى المستشفى مرة أخرى إلى المستشفى بعد خروجه بيوم واحد فقط . 

وكان قد عاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إلى منزله بعد أن تحسنت إلى حد ما حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، بعد الإصابة التى ألمت به وإجراء عملية جراحية فى الحوض. 

 

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح لصدى البلد، إن والدها حاليا بخير وعاد إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية نوعا ما، وذلك بعد أن قضى فى المستشفى ما يقرب من شهر. 

 

وطالبت سحر، جمهور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة أن يدعو له بتمام شفائه خلال المرحلة المقبلة ليعود إلى جمهوره وحياته الطبيعية. 

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية| خاص

مش قادر يتنفس.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. فيديو

وكان كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تفاصيل الحالية الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

 

وقال "الموسيقار أحمد أبو زهرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خرج من المستشفى يوم الخميس الماضي وذهب للبيت بعد نجاح العملية"، لافتا: "الأطباء صرحوا له بالخروج من المستشفى".

وأضاف: "حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كانت مستقرة يوم الجمعة، لكن يوم السبت بدأ يشعر بأعراض ممثلة في السخونية ومشكلة في التنفس، وأخرني وقت الفطار أنه لا يستطيع التنفس"، معقبا: "قبل الفطار قالي أنه مش قادر يتنفس وطلبنا الإسعاف وذهبنا للمستشفى".

وأشار: "درجة حرارته كانت 38 درجة، حتى الآن لا نعرف تفاصيل الحالة الصحية"، متابعا: "درجة وعيه جيدة، وإن شاء الله الموضوع يعدي بسرعة

 

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