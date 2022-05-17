زاهي حواس: حسن الرداد هو الأنسب لأداء قصة حياتي

كشف عالم الآثار الكبير زاهي حواس عن الفنان الذي يحب أن يجسد قصة حياته.



وقال "زاهي" خلال استضافته في برنامج بالبنط العريض مع المذيعة إيمان بو طالب والمذاع عبر قناه الحياه بانه كتب قصه حياته في فيلم وانه يري ان بلدياته حسن الرداد هو الاجدر والانسب لتقديمها لما يتمتع به من موهبه وكاريزما وحضور منفرد

وتابع: "أراه الأنسب خاصة وأن الشبه الكبير بيننا في النشأة في نفس المحافظة.



ومن ناحيته أكد الرداد بأنه سعيد جدا بهذا الترشيح وأيضا سعيد برأي زاهي حواس عنه.

وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوجه فيها رسالة إلى شقيقته “نيبال” وصاحبها صورة مرسومة لهما.

وقال حسن الرداد: “بحبك أختي، ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي”.

كان قد كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".

وكان آخر أعمال حسن الرداد في رمضان 2022 حيث عرض له مسلسل “بابلو” والذى يشارك فى بطولته مع أروى جودة و نجلاء بدر و سلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.