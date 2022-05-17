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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تتصدر.. قائمة أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

انتشرت مؤخرا أعداد السيارات الكهربائية ، داخل السوق  المصرى ، حسب ما أكدته مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر بالتعاون مع المرور .

وأعلنت مجمعة التأمين الاجباري أعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر. ، والتى نجحت علامة فولكس فاجن في تصدر مبيعات السيارات الكهربائية وتراخيصها في مصر وحافظت على هذه الصدارة لمدة قاربت 11 شهر ا.

 

وتابعت مجمعة التأمين الاجباري أن أعداد السيارات الكهربائية التي ترخص في مصر ازدادت في الفترة من يونيو 2021 الي أبريل 2022. 

 

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في مصر وتراخيصها كالتالي : 

 

1- فولكس فاجن 148 سيارة بزيادة 20 سيارة عن آخر تقرير.

 

2- تسلا  39 سيارة بدلاً من 38 سيارة عن آخر تقرير.

 

3- BMW  24 سيارة بدلاً من 23 سيارة.

 

4- بورش 20 سيارة بدلاً من 13 سيارة.

 

5- فيات 16 سيارة بدلاً من 15 سيارة.

 

6- هيونداي 16 سيارة بدلاً من 15 سيارة. 

 

7- كيا 13 سيارة بدلاً من 12 سيارة.

 

8- جاك 10 سيارات بدلاً من 7 سيارات. 

 

9- شيفروليه  9 سيارات بدلاً من 8 سيارات.

 

10- شانجان 9 سيارات بدلاً من 8 سيارات.

 

11- شيري 8 سيارات بدلاً من 7 سيارات. 

السيارات الكهربائية فولكس فاجن BMW تسلا شيفروليه مبيعات السيارات

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