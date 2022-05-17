التموين: مصر الوحيدة في العالم المتحملة أكبر ارتفاع أسعار تخفيفا على المواطنين|فيديو

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الدولة لم تطبق أي زيادة على سعر الخبز المدعم في ظل زيادة سعر القمح عالميا، مشيرا إلى أن الزيادات السعرية طالت السكر والزيت والذرة أيضا، وهي مدخلات أساسية للسلع، مؤكدًا "الدولة حريصة على حماية وامتصاص الزيادات السعرية".

وأضاف "عشماوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تتحمل نسبة 80% من الزيادات السعرية عن كاهل مواطنيها، لافتا إلى أن "التضخم العالم وصل لـ 14%".

وتابع مساعد وزير التموين، أن الدولة لديها آليات تحمي المواطن من التأثر السلبي بهذه الزيادات السعرية التي طرأت على السعرية، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل من 70 لـ 80% من الزيادات السعرية.

وأوضح أن حجم البورصات السلعية يتنامى بمقدار رهيب بسبب ارتفاع أسعار المعادن بشكل كبير؛ مما تسبب في زيادة أسعار طن القمح إلى 165 مليون دولار في عام.