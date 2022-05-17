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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مميزة

ايتن عامر
ايتن عامر

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت أيتن مرتدية فستانًا باللون البيج، تميز بالتطريزات اللامعة والنقشات البراقة، التي جمعت بين السماوي والبنفسجي والأزرق، واعتمدت على لمسات بسيطة من المكياج، وتصفيف الشعر المنسدل على كتفيها.

يذكر ان آخر اعمال آيتن عامر ، مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

وطرحت عامر، برومو أغنية “خطافة الرجالة” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، والتي لاقت اعجابا كبيرا من قبل الجمهور.

يقول مقطع الأغنية: "عينك يدب فيها رصاصة.. رايحة جاية عليه .. زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول … عمالة تحبي وبتحاولي وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي واتاريكي عمالة تتحايلي علشان تشوفيه".

“خطافة الرجالة” كلمات أحمد علاء، وألحان نيس، وتوزيع زووم.

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IMG_٢٠٢٢٠٥١٧_٢٠٤٩١٢

 

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