وفد من نقابة المحامين يشارك الصحفيين في تأبين شيرين أبو عاقلة

شارك وفد من نقابة المحامين برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، وبحضور اعضاء المجلس حسين الجمال الأمين العام، وعمر هريدي، وكيل النقابة، و أسامة سليمان، و فاطمة الزهراء غنيم عضوي المجلس، في لقاء تأبين الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل تأبين للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتالها الكيان الصهيوني، بحضور دياب اللوح السفير الفلسطيني وسط حضور لكبير لكُتاب صحفيين، وأعضاء حاليين وسابقين لمجلس النقابة.

ورفع الصحفيون الشموع، كرسالة للعالم، تنديدًا باغتيال الزميلة الراحلة، ووقفوا دقيقة حدادًا على روحها.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قد نظموا وقفة احتجاجية داخل النقابة؛ تنديدًا باغتيال الكيان الصهيوني للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وحرص الصحفيون على إشعال الشموع ووضعها أمام صورة الصحفية الراحلة، وكتابة عبارات من التأبين والمواساة.