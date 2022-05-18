عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنك حليب محلي

أكثر من 100 لتر.. أمريكية تملأ زجاجات حليب رضاعة وتبيعها عبر الإنترنت

صدى البلد

استغلت سيدة فترة رضاعتها لأطفالها لتستثمر فيها، وبدأت إحدى الأمهات في بيع أكثر من مائة لتر من لبن ثديها وسط نقص في حليب الأطفال.

يقال إن "أليسا تشيتي" لديها ثلاث ثلاجات مليئة بحليب الأم الخاص بها، والذي بدأت في بيعه بعد أن تبين أن إدراج المنتج محلي الصنع عبر الإنترنت كان أسهل من التبرع به لبنك الحليب المحلي.

txt

وفاة طفل بين فكي كلب شرس في بريطانيا

txt

بعد غيابها لمرضها.. الملكة إليزابيث تفاجئ الجميع في حفل اليوبيل


شهد نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة تقارير عن عمليات سحب وقضايا في سلسلة التوريد تجعل من الصعب على الأمهات إطعام أطفالهن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لقد ارتقت "تشيتي" لسد حالة الطلب على العرض، وتوفير حليب الأم الخاص بها، وقالت إنها "نفد من الغرفة في منزلها مقابل الكمية المتبقية من العرض لبيعها".

قال "تشيتي": "أعتقد أن الثلاجات بدأت في النفاد"، وقاموا بالتبرع بحليبها إلى بنك حليب محلي مما يعني أن الأم تُركت لبيع فائض العرض.

كانت تأمل "تشيتي" في بيع حليب ثديها بسعر 1 دولار للأونصة، أو 80 بنسًا مقابل 28 جرامًا من الحليب، لكنها على استعداد للتفاوض مع بعض الأمهات لأنها تفهم ما يمرون به.

txt

ظهور بوتين الأخير يؤكد الشكوك حول صحته.. تفاصيل

txt

بشرى سارة لمرضى السرطان.. العلماء يتوصلون إلى روبوت لشفائهم

وأكملت: "أنا أعلم أن الكثير من الأمهات بحاجة إلى تركيبات محددة للأطفال الذين يعانون من اضطراب في البطن، وأنا أعلم مدى صعوبة ذلك عندما يكونون منزعجين.. لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال آلام المعدة".

يُعد شراء حليب الثدي وبيعه عبر الإنترنت أمرًا قانونيًا، ولكنه غير منظم.

السرطان مرضى السرطان حليب حليب الأم ملكة إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

ظهور بوتين الأخير يؤكد الشكوك حول صحته.. تفاصيل

بشرى سارة لمرضى السرطان.. العلماء يتوصلون إلى روبوت لشفائهم

بعد أزمة إيلون ماسك مشتري جديد لـ تويتر.. ما القصة؟

وفاة طفل بين فكي كلب شرس في بريطانيا

بعد غيابها لمرضها.. الملكة إليزابيث تفاجئ الجميع في حفل اليوبيل

وفاة 3 ثعالب بـ أنفلونزا الطيور في أمريكا

دراسة: القارة القطبية الجنوبية اكتسبت جليدا جديدا في آخر 20 عاما

اكتشاف نوع جديد من الإنسان في جنوب أفريقيا يقلب الموازين

ترشيحاتنا

نقابة الإعلاميين: استمرار الجلسات التشاورية للخروج بورقة عمل في الحوار الوطني

القبض على نائب بريطاني بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي

عبد العال: الزمالك خارج المنافسة على الدوري.. واللعيبة منتهية الصلاحية

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقيوسنا "فيديوجراف"

مهند لاشين : تلقيت عروضاً كبيرة الفترة الماضية.. وأتمنى التواجد بالمنتخب| فيديو

بعد الخسارة من طلائع الجيش.. الزمالك يستعد لأسوان بدون راحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ