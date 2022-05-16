بشرى سارة لمرضى السرطان.. العلماء يتوصلون إلى روبوت لشفائهم

في خطوة جديدة أثبت العلماء والاطباء مؤخرًا أن إجراء العمليات الجراحية الكبرى وخاصًة الجراحات الخاصة بـ الأورام من خلال "الروبوت" هي الطريقة المثلى لشفاء المرضى.



توصلت دراسة إلى أن المرضى الذين يخضعون لـ عمليات جراحية كبرى في يجب أن يخضعوا لعملية جراحية آلية عن طريق الـ "روبوت" وذلك لأن الإجراء يؤدي إلى تعافي أسرع وتقليل الوقت في المستشفى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اكتشف باحثون بريطانيون أن المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية لسرطان المثانة بمساعدة الروبوت تعافوا بشكل أسرع وأعيدوا إلى منازلهم في وقت أقرب من أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية مفتوحة ، والتي تنطوي على شقوق كبيرة في الجلد والعضلات.

الجراحة الروبوتية ، التي يقوم فيها الجراحون بتوجيه الأدوات طفيفة التوغل عن بُعد ، قللت من فرصة إعادة القبول بنسبة 52 في المائة ، وكشفت عن انخفاض بنسبة 77 في المائة في انتشار جلطات الدم مقارنة بمرضى الجراحة المفتوحة.

قال باحثون من جامعة كوليدج لندن وجامعة شيفيلد المشاركين في تجربة الدراسة إن نتائجهم تتحدى فكرة أن الجراحة المفتوحة هي "المعيار الذهبي" للعمليات الكبرى.