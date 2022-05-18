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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يلتقي محمد بن زايد في الإمارات ويقدم التعازي بوفاة الشيخ خليفة

أردوغان يلتقي محمد
أردوغان يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم الرئيس التركي أردوغان تعازيه للشيخ محمد بن زايد في الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ورافق أردوغان في زيارته إلى الإمارات وزير الدفاع خلوصي أكار ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ومستشار الرئيس سفر طوران.

على جانب آخر، قال محمد بن زايد على حسابه بموقع تويتر إن "الأمانة ثقيلة"، داعيا بالرحمة لأخيه الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب رئيس الإمارات "رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

ومساء الجمعة، شيعت دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وشغل الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس دولة الإمارات عام 1971.

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