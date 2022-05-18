وزير الأوقاف يشكر المشاركات في البرنامج الصيفي للطفل: كل التحية والتقدير

نشر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تويتة جديدة لشكر المشاركات في البرنامج الصيفي للطفل عبر حسابة بموقع تويتر .

و كتب : كل التحية والتقدير لأئمتنا وواعظاتنا المشاركين والمشاركات في البرنامج الصيفي للطفل .. أحيي همتكم وجهودكم .. أطفالنا أمانة في أعناقنا جميعا .. يدا بيد لبناء وعي صحيح لأبنائنا وبناتنا .

وفي إطار خدمة القرآن الكريم وعناية وزارة الأوقاف بحفظه وتجويده وفهم معانيه، أكد وزير الأوقاف ضرورة إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة والواعظات وجمهور المصلين.

وفيما يخص البرنامج الصيفي للطفل، قال وزير الأوقاف إنه تم تكليف جميع الواعظات المعينات بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ودرسين للسيدات بعد صلاة العصر، وتحدد كل مديرية مساجد تنفيذ البرنامج والدروس بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني.

وأضاف أن البرنامج الصيفي للطفل سيكون في مجالي حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمشاركة جميع المحفظين المعينين والواعظات المعينات بالوزارة والراغبات من الواعظات المتطوعات في المشاركة، فضلا عن الأئمة الذين سيتم تكليفهم بذلك، وسيتم إتاحة المادة العلمية للبرنامج الصيفي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وتتضمن: تفسير جزء عم من كتاب "المنتخب"، والدروس الأخلاقية من كتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية"، والسيرة النبوية من كتاب "فقه السيرة النبوية.. قراءة جديدة"، وكتب سلسلة "رؤية" للنشء، وعدد من إصدارات مجلة الفردوس.

واختتم الوزير الاجتماع بالتنبيه على تكثيف المتابعة والرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من عودة جميع الأنشطة الدعوية للمساجد، مع التأكيد على التعاون الجاد والبناء مع المحافظين في المجلس التنفيذي، حتى نكون واجهة مشرفة للدعوة.