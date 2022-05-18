إطلاق اسم فلسطين على شارع رئيسي بأمريكا .. فيديو وصور

احتفل فلسطينيون ومسؤولون بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بإطلاق اسم "فلسطين" على أحد الشوارع الرئيسية هناك.
وجاء هذا القرار، بعد تصويت مجلس المدينة بالإجماع، في أبريل الماضي، على إعادة تسمية الشارع، تكريما للفلسطينيين المقيمين في المدينة، خاصة وأنهم يساهمون في الحياة المدنية والأعمال.
واحتفل الفلسطينيون بالقرار من خلال تنظيم مهرجان صاخب، أشرفت عليه الجالية الفلسطينية الأمريكية على طول الشارع الرئيسي.
ويحتضن حي ساوث باترسون بولاية نيوجيرسي متاجر ومطاعم ومكاتب ترفع الأعلام الفلسطينية، وصور القدس المعلقة على الجدران.
كما تحمل أسماء المتاجر رموزا فلسطينية، حيث توجد هناك "صيدلية القدس"، و"حلويات نابلس"، و"صالون فلسطين للشعر".
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وأمريكية لقطات ترصد مظاهر الاحتفال بإطلاق اسم فلسطين على الشارع، حيث ارتدى الحضور قمصان مدون عليها عبارة "طريق فلسطين"، وتم توزيع الأعلام الفلسطينية، وتم رفع الأعلام على المباني والخيام.
فيما قال المنظمون إن الفعالية كرمت أجيالا من العائلات الفلسطينية التي رسخت جذورها في المنطقة الأمريكية.
وكان من بين المدعوين للتحدث في الاحتفالية ماريتزا دافيلا، رئيسة مجلس المدينة، وعمدة باترسون أندريه صايغ.