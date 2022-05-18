إطلاق اسم فلسطين على شارع رئيسي بأمريكا .. فيديو وصور

احتفل فلسطينيون ومسؤولون بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بإطلاق اسم "فلسطين" على أحد الشوارع الرئيسية هناك.

وجاء هذا القرار، بعد تصويت مجلس المدينة بالإجماع، في أبريل الماضي، على إعادة تسمية الشارع، تكريما للفلسطينيين المقيمين في المدينة، خاصة وأنهم يساهمون في الحياة المدنية والأعمال.

واحتفل الفلسطينيون بالقرار من خلال تنظيم مهرجان صاخب، أشرفت عليه الجالية الفلسطينية الأمريكية على طول الشارع الرئيسي.

إطلاق اسم فلسطين على الشارع الرئيسي في مدينة باترسون في ولاية نيوجرسي الأمريكية pic.twitter.com/G5TmLDMHRt — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 17, 2022

ويحتضن حي ساوث باترسون بولاية نيوجيرسي متاجر ومطاعم ومكاتب ترفع الأعلام الفلسطينية، وصور القدس المعلقة على الجدران.

كما تحمل أسماء المتاجر رموزا فلسطينية، حيث توجد هناك "صيدلية القدس"، و"حلويات نابلس"، و"صالون فلسطين للشعر".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وأمريكية لقطات ترصد مظاهر الاحتفال بإطلاق اسم فلسطين على الشارع، حيث ارتدى الحضور قمصان مدون عليها عبارة "طريق فلسطين"، وتم توزيع الأعلام الفلسطينية، وتم رفع الأعلام على المباني والخيام.

The Paterson City Council in New Jersey has officially renamed the area of Main Street between Buffalo Ave and Gould Ave in Paterson to "Palestine Way", in commemoration of #Nakba74 pic.twitter.com/GhnPMITTTt — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 16, 2022

فيما قال المنظمون إن الفعالية كرمت أجيالا من العائلات الفلسطينية التي رسخت جذورها في المنطقة الأمريكية.

Solidarity Is a Verb!

Thousands of Pro-Palestine celebrated in the city of Paterson, New Jersey, after a main street in the city was named "Palestine Way". pic.twitter.com/kry1fRAu95 — AlQastal News (@QastalNewsEn) May 17, 2022

وكان من بين المدعوين للتحدث في الاحتفالية ماريتزا دافيلا، رئيسة مجلس المدينة، وعمدة باترسون أندريه صايغ.