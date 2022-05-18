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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف منطقة حدودية

روسيا تتهم أوكرانيا
روسيا تتهم أوكرانيا بقصف منطقة حدودية

أعلن عمدة مقاطعة كورسك غرب روسيا، رومان ستاروفويت، تعرض نقطة تيوكتينو الحدودية بالمقاطعة، لقصف من جانب أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الروسي  "هناك معلومات عن تعرض نقطة تيوكتينو الحدودية للقصف"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع حاكم المقاطعة "وفقا للبيانات الأولية لا يوجد ضحايا.. وجاري التحقق من التفاصيل".

وأكد حاكم كورسك أن النقطة الحدودية تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني في حوالي الساعة 20.30.

وفي نهاية أبريل الماضي، أعلنت روسيا  أن عدة قذائف أطلقت من اتجاه أوكرانيا  وأصابت نقطة تفتيش بمنطقة كورسك بالقرب من الحدود.

وسبق أن أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال شخص يرتبط بالقوات الخاصة الأوكرانية كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية في منطقة كورسك، في روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه تم إلقاء القبض على شخص كان يحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من مرافق منطقة كورسك، من أجل إيقاف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر البيان الروسي " أن قوات الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية تمكنوا من إلقاء القبض على الشخص، الذي كان يستهدف تنفيذ أعمال إرهابية بمرافق البنية التحتية لمدينة كورسك، خلال تجمع حاشد للسكان في تلك المناطق، من أجل زعزعة استقرار أنشطة السلطات وبالتالي التأثير على قرارها بوقف العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن المعتقل قدم اعترافا كاملا، أعلن من خلاله عزمه على المغادرة إلى أوكرانيا بعد تنفيذ مهمته.

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