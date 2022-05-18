عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان أن المسؤولين أكدا خلال اللقاء "الشراكة الراسخة" بين بلديهما، كما جسدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي يشارك نائب وزير الدفاع السعودي في رئاستها هذا الأسبوع في وزارة الدفاع.

فيما قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء "ستعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين".

وذكرت أن نائب وزير الدفاع والوفد المرافق يجري زيارة رسمية للولايات المتحدة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد سوليفان "التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها".

وأعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره لقيادة المملكة "لتأمينها الهدنة التي تمت في اليمن بوساطة الأمم المتحدة".

كما تطرق المسؤولان إلى مناقشة "أهمية تنسيق الجهود لضمان تحقيق مرونة اقتصادية عالمية".

واشنطن خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

واشنطن تعتزم تخفيف بعض العقوبات على فنزويلا في مجال الطاقة

السعودية.. القبض على مواطن نشر ادعاءات كاذبة تخص عددا من الجهات بمكة

ترشيحاتنا

شبانة: الزمالك لن يتفاوض مع بن شرقي نهائياً.. وهذه أسباب الرفض|فيديو

حكم تأخير الصلاة بدون عذر.. الإفتاء تجيب

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

بعد حادثة مفجعة.. شاب أمريكي يعيش 3 سنوات بدون الجزء السفلي

محمد بسام: الزمالك يفاوضني بالوقت الحالي.. وأتواصل مع الحضري بشكل مستمر

CNN: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ عابر للقارات أثناء زيارة بايدن لسيول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ