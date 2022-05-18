نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان أن المسؤولين أكدا خلال اللقاء "الشراكة الراسخة" بين بلديهما، كما جسدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي يشارك نائب وزير الدفاع السعودي في رئاستها هذا الأسبوع في وزارة الدفاع.

فيما قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء "ستعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين".

وذكرت أن نائب وزير الدفاع والوفد المرافق يجري زيارة رسمية للولايات المتحدة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد سوليفان "التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها".

وأعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره لقيادة المملكة "لتأمينها الهدنة التي تمت في اليمن بوساطة الأمم المتحدة".

كما تطرق المسؤولان إلى مناقشة "أهمية تنسيق الجهود لضمان تحقيق مرونة اقتصادية عالمية".