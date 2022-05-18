مصرع وإصابة شخصين في حريق ورشة سروجي سيارات ببنها

أصيب أحد الأشخاص ونجل شقيقته في نشوب حريق بورشة سروجي سيارات بمنطقة الحرس الوطني بالمنشية دائرة قسم أول بنها وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي العلاج اللازم إلا أن الطفل توفي متأثرًا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من الرائد محمد عماد، رئيس مباحث قسم أول بنها بنشوب حريق في ورشة سروجي سيارات ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين إصابة أحد الأشخاص ونجل شقيقته طفل يدعى " أحمد ي" وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي العلاج اللازم إلا أن الطفل توفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.