عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة شخصين في حريق ورشة سروجي سيارات ببنها

حريق
حريق

أصيب أحد الأشخاص ونجل شقيقته في نشوب حريق بورشة سروجي سيارات بمنطقة الحرس الوطني بالمنشية دائرة قسم أول بنها وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي العلاج اللازم إلا أن الطفل توفي  متأثرًا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من الرائد محمد عماد، رئيس مباحث قسم أول بنها بنشوب حريق في ورشة سروجي سيارات ووجود مصابين.
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين إصابة أحد الأشخاص ونجل شقيقته طفل يدعى " أحمد ي" وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي العلاج اللازم إلا أن الطفل توفي متأثرًا بإصابته.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية الحرس الوطني نشوب حريق البحث الجنائي سروجي سيارات إدارة البحث الجنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

موضوعات متعلقة

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق محل زيوت بطوخ

معانية الحادث.. حريق مكتب بريد شبرا الخيمة شب في مخزن حبارات

السيطرة علي حريق شب فى مكتب بريد بشبرا الخيمة بالقليوبية

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل زيوت ومواد بترولية بالقليوبية

ترشيحاتنا

إيران تحتجز سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتقبض على طاقمها

حدث ليلاً|التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو.. رئيس الزمالك: لن نلعب باستاد القاهرة.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين.. تدهور صحة بوتين

أخبار الرياضة| الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين.. وموعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أحمد جعفر: شعبية الزمالك في الخليج تتفوق على الأهلي| فيديو

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أحمد جعفر: تفوقت على ميدو وعمرو زكي في الزمالك.. ورحلت بمزاجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ