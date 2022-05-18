نيوزيلندا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة النيوزيلندية، 9 آلاف و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و70 ألفا و373 إصابة.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم /الأربعاء/ أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجي حتى الآن بلغ 967 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 56 ألفا و652 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و12 ألفا و754 حالة.