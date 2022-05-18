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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ودول مجموعة السبع يبحثون استخدام الأصول الروسية في إعادة إعمار أوكرانيا

إعادة إعمار أوكرانيا
إعادة إعمار أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا ودول مجموعة السبع يبحثون في كيفية استخدام الأصول الروسية لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت تروس، في تصريح لـ "راديو تايمز" اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى خطة مارشال جديدة لإعادة بناء أوكرانيا".

وأضافت: "في الواقع، كنا نناقش هذا الأمر للتو في اجتماع مجموعة السبع الذي عقدته مع زملائي من جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "نحن نبحث في ما يمكننا القيام به لاستخدام الأصول الروسية للمساعدة في إعادة إعمار ما دمرته موسكو بأوكرانيا"

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتقد أن روسيا وأوروبا يجب أن تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، التي "تقاتل من أجل أوروبا بأسرها" مشيرا إلى أن هذا "سيتطلب 600 مليار دولار على الأقل".

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية "بهذا المعنى، أنا مقتنع بأن كل أوروبا يجب أن تفهم هذا وتساعد في إعادة إعمار بلدنا وصناعتنا، وبالطبع، أن تأتي إلى سوقنا".

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أن إعادة إعمار البلاد "ستتطلب 600 مليار دولار على الأقل"، موضحا أن الحديث يدور حول ترميم "مرافق البنية التحتية، والمناطق السكنية، والمؤسسات". وشدد زيلينسكي، على أن "600 مليار دولار ليست سوى مبلغ تقريبي".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن قناعته بأنه "يجب على روسيا دفع تعويضات لصالح أوكرانيا"، مشددا على أن كييف "تتلقى الإشارات المناسبة من الدول الغربية".

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