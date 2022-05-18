هتقوي مناعتك وتحميك من الأنيميا .. تعرف على فوائد الكبدة لجسمك

يعتبر الكبد من أعضاء الجسم المهمة وهو أكبر الأعضاء الداخلية، يقوم بالعديد من الوظائف الهامة في الجسم، حيث يقوم بتصفية السموم ومعالجتها عن طريق تحويلها إلى مركبات يسهل إفرازها للجسم، ويعتبر الكبد غذاءً غنياً بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.

الفوائد الصحية لأكل الكبدة

ووفقاً لما نشره موقع هيلثي فإن الكبدة تحتوي على العديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان، ومن أهمها:

حديد:

تعد الكبدة مصدرًا غنيًا بالحديد الذي يحتاجه جسم الإنسان كثيرًا لنقل الأكسجين.

تحتوي الكبدة على الهيم، وهو حديد سهل الامتصاص.

تساعد الكبدة في علاج فقر الدم “الأنيميا”.

ينصح بتناول الكبدة للنساء خلال فترة الحيض.

فيتامين أ:

يساعد فيتامين أ في الحفاظ على عيون صحية والحصول على بصر قوي وصحي.

فيتامين أ مهم لتقوية المناعة، والوظائف التناسلية، كما أنه يساعد القلب والكلى.

فيتامينات ب:

تحتوي الكبدة على فيتامينات ب بكميات كبيرة ، والتي تلعب دورًا مهمًا في نمو الخلايا وتكوين الحمض النووي.

تحتوي الكبدة على فيتامين ب 2 ، الذي يحول الطعام إلى طاقة ، ويساعد على نمو الخلايا ووظائفها.

تحتوي الكبدة أيضًا على فيتامين ب 12 ، الذي يحافظ على صحة وظائف المخ ، ويساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.



الفوائد الصحية لتناول الكبدة:

تحتوي الكبدة على العديد من العناصر الهامة والمغذية للجسم ، ومن أهم فوائدها:

التهاب الكبد ج:

يساعد الكبد في تخفيف التهاب الكبد الوبائي سي.

المساهمة في تعزيز وظائف الكبد.

يحتوي الكبد على مادة الكولين، وهو عنصر مهم لوظيفة الكبد ونمو الدماغ.

المعروف بعدوى التهاب الكبد الوبائي ب .

المعروف عن التهاب الكبد أ .

كمال الأجسام:

يعتمد كمال الأجسام واكتساب العضلات بشكل أساسي على الطعام والنشاط البدني.

توفر الكبدة الكربوهيدرات والدهون والبروتين.

تمد الكبدة الجسم بجميع الأحماض الأمينية الأساسية .

مادة الكولين الموجودة في الكبدة مفيدة جدًا لأنها تزيد من الوقت قبل الوصول لمرحلة التعب أثناء التمرينات الشاقة.