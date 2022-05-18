تراجع أسعار صرف الدولارمقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والاسترليني بالبنوك اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم /الأربعاء/ تراجعا طفيفا مقابل الجنيه المصري، في الوقت الذي يواصل فيه اليورو والجنيه الاسترلينيى ارتفاعهما في معظم البنوك العاملة في مصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهد سعر صرف الدولار تراجعا ليسجل 18.23 جنيه للشراء، و18.29جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار تراجعا في البنك التجاري الدولي ليكون عند 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.20 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية ، حيث واصلت العملة الأوروبية اليوم ارتفاعها ما بين 17 إلى 19 قرشا شراء وبيعا، وذلك بعد ارتفاعها امس ما بين 5 إلى 8 قروش في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية " اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا، لتصبح 19.16 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا، لتصبح 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 19.18 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

كما واصل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعه اليوم ما بين 23 و 25 قرشا شراء وبيعا، وذلك بعد ارتفاعه امس ما بين 15 و 20 قرشا في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني اليوم ارتفاعا ليصبح 22.63 جنيه للشراء، و22.86 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الاسترليني في البنك التجاري ارتفاعا، ليصبح 22.73 جنيه للشراء و22.88 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني 22.73 جنيه للشراء و22.86 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر تراجعا طفيفا، ليسجل اليوم 4.85 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا بقيمة 3 قروش شراء وبيعا، ليسجل اليوم 57.22 جنيه للشراء و59.66 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.