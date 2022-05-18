الوطني الاتحادي بالإمارات: سنشهد تحت قيادة محمد بن زايد مزيد من التقدم

خلال تأبين الشيخ خليفة..

عقد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأبين الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، لتأبين الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.

ووجه المجلس الوطني الاتحادي تهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تحت قيادته مزيد من التقدم والاستقرار.