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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عندي كلام كتير.. شوبير يفتح النار على زوجة موسيماني

زوجة موسيماني
زوجة موسيماني

وجه الإعلامي أحمد شوبير  رسالة نارية إلى مويرا زوجة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد أن أثارت الجدل في الساعات الأخيرة حول إمكانية رحيل الأخير عن القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: " أنباء عديدة تتردد بخصوص رحيل بيتسو موسيماني لتدريب الريان القطري، وتواصلت مع المسؤولين هناك ونفوا هذا الأمر جملة وتفصيلا، كما أصدروا بياناً بشأن تلك الشائعات وأكدوا خلاله عدم صحة ما تردد".

وتابع " الأكثر غرابة في هذا الشأن مويرا زوجة موسيماني اللي دونت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في توقيت صعب وقالت انتظروا مشروعا كبيرا الفترة المقبلة، وكان لابد منها عدم الحديث قبل مباريات هامة للنادي الأهلي في الدوري الممتاز، ونهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد".

وأضاف " الفترة الحالية للأهلي حرجة وتفرض على الجميع المساندة والدعم، لذلك أطلب من مويرا أن  تلتزم الصمت هذه الفترة على الأقل وأنا عارف كلام كتير أكتر مما تتخيلوا ولكني أفضل الصمت في تلك الفترة واستأذنك يا مويرا عدم الحديث خلال هذه المرحلة".
 

احمد شوبير موسيمانى بالنادي الأهلي مويرا الأهلى

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