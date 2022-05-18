شوبير لـ زوجة موسمياني: ما سر اختيارك هذا التوقيت لإطلاق تصريحاتك المستفزة

هل يرحل مدرب الأهلي إلى الريان القطري؟

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ مويرا زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ووكيلة أعماله عن سر اختيارها لهذا التوقيت للاعلان عن مشروع جديد بشأن زوجها .

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الحديث عن قرب رحيل موسمياني عن الأهلي وقيادته لـ الريان القطري أمر عار تماما من الصحة .

وأضاف أنه تواصل مع مسؤول نادي الريان القطري الذي نفي تماما قرب تولي موسمياني قيادة الفريق.

ووجه شوبير تساؤلا لـ مويرا عن سر اختيار هذا التوقيت مشددا أن موسمياني يصنع تاريخ مع الأهلي حاليا ولا داعي لاطلاق هذه التصريحات.

وتابع أن الاهلي لديه مباريات هامة في الدوري الممتاز بالإضافة لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مشددا على أنه لديه معلومات هامه ولكنه يختار التوقيت الأنسب بإعلانها.