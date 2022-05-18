أخصائي لياقة بدنية: هرمونات تكبير العضلات للفتيات قد تؤدي إلى الوفاة

بعد انتشار فيديوهات ياسمين مدربة الجيم للرجال..

بعد انتشار فيديوهات لياسمين مدربة الجيم للرجال، وإثارتها الجدل بين أنها قامت بتكبير عضلات جسمها باستخدام الهرمونات، أو عن طرق رفع الحديد، نتطرق في السطور التالية لمخاطر استخدام الهرمونات المحفزة للعضلات والتي يمكن أن تصل إلى الوفاة.

أضرار هرمونات تحفيز العضلات للفتيات

قال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اللجوء إلى إستخدام الهرمونات قد يعطي نتائج مثالية وشكل جسم مثالي في وقت قياسي، ولكن يتسبب في العديد من المخاطر الصحية لكل من الشباب والفتيات.

وأوضح القيعي، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن الهرمونات المسئولة عن بناء الكتلة العضلية لم تعد مقتصرة على الشباب، فأغلب الفتيات أصبحن يتناولنها لغرض الحصول على جسم معين أو بناء فورمة محددة في وقت قياسي، والتغافل عما تسببه من أضرار لهن.

وأضاف أنه لا توجد حالة ملحة للحصول على الهرمونات طالما يتناول الشخص احتياجاته اليومية من البروتين والعناصر الغذائية؛ حيث إن استخدام الهرمونات وحوارق الدهون قد يتسبب في العديد من الأضرار أكثر من المنافع التي تعود على مستخدميها، والتي يروج إليها أغلب الشركات والمدربين داخل الجيم.

ياسمين مدربة جيم للرجال





وأكد القيعي أن حوارق الدهون والهرمونات تختلف أضرارها بين الشباب والفتيات؛ حيث إن شكل جسم الفتاة يعتمد على أكثر من عامل، فهناك عوامل وراثية، حيث يتكون شكل الجسم من شكل العظام والعضلات وتوزيع الدهون، وهذا ما يجهله كثير من المدربين المروجين للهرمونات، ومن أضرار استخدام الهرمونات للفتيات ما يلي:

- اختلال الدورة الشهرية.

- ظهور الشعر بكثافة في أماكن في الوجه والجسم بشكل غير طبيعي.

- الفشل الكلوي.

- تراكم الدهون على الكبد.

- الوفاة في كل من الرجال والبنات.

- زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية وعصبية.

- رفع الضغط، مما يؤدي للإصابة بمرض السكر وتؤدي للإصابة بأمراض القلب ومشاكل في الغدة الدرقية.

- تسبب الإصابة بالسرطان ومشاكل في الكلى والكبد.

- الإصابة بمشاكل هضمية في القولون.

- المعاناة من لخبطة في معدل حرق الدهون وخسارة كتلة عضلية وزيادة الوزن أكثر من المفقود بعد التوقف عن استعمالها.

وشدد القيعي، على ضرورة التركيز واختيار صالات الجيم جيدة السمعة، والتي يتواجد بها مدربون متخصصون ومعتمدون دوليا وأكفاء، لأن الهدف الرئيسي من الذهاب للجيم وممارسة الرياضة هو الحفاظ على الصحة وليس تدميرها.