أهاننا أمام الجميع.. حبس الدلوعة وشقيقه بعد قتل شاب أمام المارة بالمنوفية

قررت نيابة قويسنا في محافظة المنوفية، حبس المتهمين بقتل شاب في مدينة قويسنا في واضح النهار أمام المارة في شارع عمومي بالمدينة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون " ا.ع " وشهرته الدلوعة وشقيقه في محضر الشرطة بقتل الشاب حيث قام أحدهم بإطلاق طلقات نارية عليه من بندقية خرطوش بينما تعدى الاخر عليه بالضرب بعصا خشبية عقب سقوطه من الطلقات النارية.

وأضافا، أن المجني عليه تشاجر مع أحدهم قبل شهرين وقام باهانته أمام الجميع بسبب خلافات بينهم مما أثار حفيظته للتربص وقتله.

وشيع العشرات من أهالي مدينة قويسنا جثمان محمد ممدوح الشاب الذي قتل في واضح النهار أمام المارة حيث أطلق عليه شقيقان النيران من بندقية خرطوش وسط المارة كما انهالوا عليه بعصا خشبية.

وأكد شهود عيان، أنهم فوجئوا أثناء ووقوف الشاب محمد ممدوح في الشارع العمومي بتقاطع شارع الجيش مع شارع عزيز فهمي قام أحد الباعه بإطلاق طلقات نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته كما انهال عليه شقيقه بعصا خشبية عقب سقوطه بالطلقات النارية.

وأوضحوا أن حالة من الذعر انتابت الأهالي وسط صرخات الجميع بينما هرب الشقيقان المتهمان بقتل الشاب محمد ممدوح وسط الجميع.

وتابع أحد أصدقاء الضحية، أن خلاف سابق نشب منذ شهرين بين المجني عليه محمد وبائع طرح في الشارع العمومي بقويسنا انتهت بتحرير كل منهم محضر بقسم الشرطة وكان هناك محاولات للصلح بينهم.

وأوضح أن صديقهم محمد اعتاد الجلوس في هذا المكان مما ادي الي تربص الجاني به حيث قام بإطلاق النيران عليه وسط الجميع مما ادي الي سقوطه قتيلا.

وأشار إلي أن صديقه شابا في بداية حياته وكان يستعد للزواج عقب عيد الاضحي حيث كان خاطئا ويستعد للزفاف.

كانت قوات أمن المنوفية قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا كما أنهالوا عليه بالضرب بشومة.

وأظهرت كاميرات المراقبة فيديو يوثق مقتل شاب بمدينة قويسنا علي يد اثنين من الأشقاء بطلقات نارية وسط المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وتبين قيام شاب بإطلاق الطلقات النارية علي شاب وسط المارة فسقط قتيل كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية وسط حالة من الخوف بين المارة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل شاب في عز الظهيره بالشارع العمومي بالمدينة بطلقات نارية وسط حالة من الذعر بين الجميع.

بالانتقال تبين مقتل الشاب محمد ممدوح جمال بطلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل يدعي " ا.ع" حيث أطلق النيران عليه وسط المارة بأربع طلقات خرطوش أردته قتيل في الحال وفر هاربا كما قام شقيق المتهم بضربه علي رأسه وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.