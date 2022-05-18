وزير الشباب يبحث نقل الخبرة المصرية في مجال الإدارة الرياضية مع نظيره الغانى

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظيره الغاني مصطفى يوسف، لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر وغانا بالمجال الشبابي والرياضي.

تناول اللقاء أطر التعاون الثنائي بين مصر وغانا في علي صعيدي الشباب والرياضة، وكيفية الاستفادة من خبرات جمهورية مصر العربية في مجال الإدارة الرياضية، وكيفية إدارة الاستادات الرياضية، وكذلك مناقشة دور مصر في مساندة جهود غانا في التنمية من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة، كما تناول اللقاء الحديث عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وما تتضمنه من بنية رياضية متميزة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى المكانة الخاصة التي تتمتع بها دولة غانا لدي الشعب المصري، وحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا على كافة المستويات، والتي تمثل نموذجًا للبناء والتعاون بين الدول الأفريقية لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد في أفريقيا.

أشار "صبحي" إلي حرص وزارة الشباب والرياضة علي زيادة التبادل الشبابي بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية الوطيدة، وبلورة مجالات تعزيز التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في المجالين الشبابي والرياضة، بما يخدم مستقبل الشباب والرياضة بالبلدين.

ومن جانبه، قدم مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة الغاني الشكر لوزير الشباب والرياضة على ترحيبه بالتعاون بين البلدين، مؤكدا على دور مصر الرياضي داخل القارة الافريقية في شتي المجالات، وهو ما يمثل دورا محورياً لخدمة شعوب القارة.

حضر اللقاء رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية.

