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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

القابضة للمياه تتابع مشروعات حياة كريمة بالغربية

صدى البلد

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع الدكتور مهندس حمدى محمد شطا  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية،  لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، والجارى تنفيذها بمركز زفتى وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروعات القومية ويلمس المواطن مدى تأثيرها فى تحسين الخدمات المقدمة.


كما عقد  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أثناء زيارته لمحافظة الغربية، اجتماعا لمتابعة أعمال احلال وتجديد عدد ( 4 ) محطات معالجة حديد ومنجنيز بقرى ( ميت الرخا – شرشابة – سندبسط – فرسيس) حيث تم الإتفاق على الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع خلال ثلاثة أشهر، مع إزالة كافة المعوقات للإنتهاء منها فى المواعيد المحددة.


حضر الإجتماع الدكتور صلاح بيومى  نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمقاول التنفيذى والجهة الاستشارية، والإدارة العامة للمشروعات بشركة الغربية.

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