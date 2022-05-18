طريقة عمل اللازانيا الايطالية لـ الشيف اسامة السيد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل اللازانيا الايطالية.

طريقة عمل اللازانيا ..

المقادير..

- مقادير تحضير اللحمة المفرومة

لحم مفروم: نصف كيلو .. ممكن نختار كمية حسب الرغبة.

بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

الكمون: ملعقة صغيرة

بهارات إيطالية: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

ملح: ملعقة صغيرة

الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

معجون الطماطم: 3 ملاعق كبيرة

الماء: نصف كوب

- مقادير تحضير البشاميل..

حليب: 3 أكواب (سائل)

دقيق: 3 ملاعق كبيرة

كريمة الطبخ: نصف كوب (سائلة)

فلفل أبيض: نصف ملعقة صغيرة

- عجينة اللازانيا: عبوة (جاهزة)

- جبن موزاريلا: 2 كوب (مبشور)

طريقة التحضير..

في قدر على النار، ضعي اللحم المفروم وقلبيه قليلاً.

خلط اللحمة المفرومة بالبهارات المشكلة، والكمون، البهارات الإيطالية، الفلفل الأسود، والملح، وقلبي

أضيفي الزيت النباتي، ومعجون الطماطم والماء على اللحمة المفرومة، واتركيها تتسبك قليلاً.

.. لتحضير البشاميل

صبي الحليب في قدر على النار، ثم أضيفي الطحين وابدأي بالتحريك حتى تتجانس المكونات، أضيفي الكريمة واستمري بالتحريكحتىيتشكل لديك مزيج كثيف القوام، وبهري بالفلفل الأبيض.

.. لتحضير اللازانيا

ضعي طبقة من البشاميل في قاع طبق الفرن البايركس، ثم وزعي شرائح من عجينة اللازانيا، ثم من حشوة اللحمة المفرومة المطبوخةوالقليلمن جبن الموزاريلا المبشور.

كرري الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية العجينة والحشوة، والبشاميل، واحرصي على أن تكون الطبقة الأخيرة على الوجه منالبشاميل.

رشي على الوجه من جبن الموزاريلا، وأدخلي صينية اللازانيا الفرن مدة 40 دقيقة، وحمري الوجه.

قدمي اللازانيا ساخنة.