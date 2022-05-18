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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت شوقي عن زواجها: شكراً لكل اللي ساعدنا إن اللحظة دي تتحقق

بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج

عبّرت بسنت شوقي، عن سعادتها بردود الافعال على زواجها من الفنان محمد فراج.

نشرت بسنت شوقي، صور من حفل الزفاف، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق الانستجرام، وعلقت قائلة: “Our dream came true  .. A huge thank you to everyone who was part of our special day .. شكر كبير اوى من القلب لكل الناس اللى ساعدتنا عشان اللحظة دى تتحقق”.

فطار الأبطال.. محمد فراج ينشر أول صورة من شهر العسل

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يذكر أن نشر الفنان محمد فراج أول صورة من شهر العسل، بعد احتفاله  بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي.

ونشر فراج صورة من فطار شهر العسل،عبر حسابه على ستوري  بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق: فطار الابطال .

واحتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما مساء الجمعة ٦ مايو  وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

بسنت شوقي محمد فراج الفنان محمد فراج الفنانة بسنت شوقي الإنستجرام

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