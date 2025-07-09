حنقل تدريب طلاب تمريض السادات إلى مستشفى أشمون العام

وافق الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على نقل فترة التدريب الصيفي لطلاب مدرسة تمريض السادات بنين من مستشفى السادات المركزي إلى مستشفى أشمون العام.

ويأتي هذا القرار حرصاً على مصلحة الطلاب و غلق الطريق الإقليمي الذي تسبب في صعوبة وصول الطلاب إلى مقر التدريب، مما يعوق انتظام البرنامج الصيفي، خاصةً لطلاب الصف الثاني وعددهم 10 طلاب، والصف الثالث وعددهم 12 طالبًا.

وقد تم التنسيق مع إدارة مستشفى أشمون العام، وناظرة مدرسة التمريض بأشمون، للموافقة على استقبال الطلاب واستكمال تدريبهم داخل المستشفى تحت إشراف الطاقم المختص، وذلك بعد العرض المقدم من مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية.

و يؤكد الدكتور وكيل الوزارة أن هذا القرار يعكس الاهتمام الحقيقي بمصلحة الطلاب وضمان استكمال برامجهم التدريبية دون معوقات، في إطار خطة المديرية لبناء كوادر تمريضية مؤهلة تساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة.