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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

عفشك من دمياط هيوصلك وأنت في بيتك.. تطبيق إلكتروني لشراء الموبيليا.. شاهد

آثاث دمياطي
آثاث دمياطي

وداعا للسمسرة ومن غير ماتنزل دمياط، فكرة أطلقها مصنعوا الأثاث في دمياط، لشراء العفش أونلاين عن طريق تطبيق إلكتروني، ومن خلاله تشتري أي قطع موبيليا من أي معرض للأثاث بدمياط وتدفع بالتقسيط أو كاش.

 

الفكرة جاءت للقضاء على ظاهرة سماسرة الأثاث بدمياط والتى انتشرت مؤخرا وكانت السبب في الكثير من المشاكل بين المشتري والسمسار نفسه .


يقول رضا شعيب، رئيس جمعية العاملين بمدينة دمياط للأثاث، أن منتجي الأثاث بمدينة دمياط للأثاث أنشأوا تطبيقا إلكترونيا يتيح الشراء أونلاين وذلك عن طريق قيام المنتجين بنشر فيديوهات للأعمال التي صنعت وطلبها دون الحاجة الى السفر.

 

وأضاف شعيب فى تصريحات صحفية أن التطبيق يساهم بشكل كبير فى ترويج المنتجات فى كافة ربوع مصر بل خارجها بحيث يمكن للمشتري أن يقوم بتحميل تطبيق" mobilia hub " وهو تطبيق يوفر  لكل المصنعين عرض منتجاتهم، وتكون فرصة للمشترين لمشاهدة كافة منتجات الأثاث بدمياط والاختيار بين الشراء أون لاين أو النزول إلى دمياط لإتمام عمليات الشراء.

 

ومن جانبها أكدت رشا مصباح المدير التنفيذى لأحد الشركات للموبيليا، أن الشركه تسهم بشكل كبير لمساعدة المنتجين والمشترين للأثاث بمثابة وسيط بالمجان بينهم والهدف هو القضاء على فكرة وجود السماسرة وايضا التسويف الجيد للأثاث الدمياطى سواء داخل مصر أو في الخارج.

 

وأوضحت أن التكنولوجيا الآن هي المسيطرة على الواقع فيقضي البشر أكثر من نصف يومهم على الإنترنت، لذلك يجب الاستفادة من وجود معظم البشر يوميا على المواقع الإليكترونية المختلفة لذلك اتجهنا كأصحاب ورش ومصانع إلى التسويق لمنتجاتنا بمختلف أنواعها من خلال إنشاء تطبيق موقع إلكتروني.

 

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث، أحد المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمسة الماضية، ووضعته ضمن أولوياتها للنهوض بالصناعة في مصر، منطقة عملاقة لصناعة الأثاث تدعم القائمين على الصناعة وتفي بالطلب المحلي وتصدر إلى دول العالم، ولتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي لتصل إلى 40 مليار جنيه داخليًا، ويرفع حجم صادرات الأثاث إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

 

وتعد مدينة دمياط للأثاث شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016، وأنشئت في يناير 2017، وتتكون الشركة من عدد من المساهمين، هي: محافظة دمياط بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي 45%، وشركة أيادي مصر للتطوير الحضري 17%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 4%، وهو الهيكل الحالي للمساهمين.

 

وتأسست الشركة برأس مال 5 مليارات، ورأس مال مصدر 521 مليونا، منها الحصة العينية لمحافظة دمياط قيمة مساحة أرض المشروع والتي تبلغ 331 فدانًا.

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