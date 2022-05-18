وزيرة البيئة : إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ غدا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه قبل استضافة مصر للـ cop-27 عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين، وكان أول تكليف للمجلس إعداد استراتيجية وطنية، والأهداف التى سنعمل عليها والتى نسعى للوصول إليها.

واضافت “فؤاد”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن فكرة الإطار العام تغير المناخ وذلك لأنه موضوع يهدد دول العالم كله ومراحل التنمية الخاصة بهذه الدول، لذلك لابد من وضع مخطط فى حالة التعامل معها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أننا وضعنا استراتيجية هدفها تحسين حياة المواطن المصرى وعملية التنمية، ووضعنا الموضوعات الفنية البحته وبها ثلاثة أهداف ، جزء الأول بها خاص بالحوكمة ومسؤولية مختلف الأطراف، والجزء الثانى الخاص بالعلم والتكنولوجيا وكيفية تطوير البحث العلمى فى مصر، أما الجزء الثالث والأخير خاص بأليات التمويل والتزام الدول المتقدمة بتعاهداتها.

وأعلنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغير المناخي غدًا، والتي تضمن أهداف محددة ومشروعات تستطيع جذب مصادر تمويل من قبل المنظمات الدولية واستثمارات إليها، مؤكدة أنه كان لا بد من وضع كل أولويات الدولة في هذه الاستراتيجية: «اللي هيقدر ياخد الفلوس هو اللي عنده خطة واضحة».

