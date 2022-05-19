عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 شروط يجب توافرها للتقديم بمعهد معاوني الأمن .. تعرف عليها

معهد معاونى الامن
معهد معاونى الامن

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

شروط التقديم فى معهد معاونى الامن :
-أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

-ألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن

-أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل

-أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.


ونوهت الى انه لأول مرة سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg”، بينما تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره "ذكور" محافظات القاهرة ، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والاسماعيلية، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات الاسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")؛ بمحافظات المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطره؛ وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو المقبل.


ولفتت الى أن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من يوم 28 مايو المقبل، بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة بوادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بالنسبة للذكور، وبالنسبة للاناث فسيكون في معهد معاوني الأمن بطره.


وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، او من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

وزارة الداخلية الشهادة الإعدادية الجنسية المصرية معهد معاونى الامن فتح باب التقدم معاهد التدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

7 شروط يجب توافرها للتقديم بمعهد معاوني الأمن .. تعرف عليها

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص بقانون تنظيم الإعلام

أغرب عملية سرقة في التاريخ.. اللصوص أعادوا المسروقات بعد أيام بالهند

عفشك من دمياط هيوصلك وأنت في بيتك.. تطبيق إلكتروني لشراء الموبيليا.. شاهد

طلاب الصف الثاني الثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحان الجبر

أخبار التوك شو.. بشرى سارة للمصريين.. الصوامع: عندنا قمح لمدة 6 أشهر| أحمد موسى: الأهلي له ضربة جزاء صحيحة لا تحتاج إلى فار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ