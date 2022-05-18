اتحاد نقابات عمال مصر: استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات خطأ سيستم

أكد عبد المنعم ابراهيم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب، أن مواقف اتحاد نقابات عمال مصر مبنية على المصلحة العامة، وتوحيد كلمة العمال، مشيرا إلى أن الانتخابات تشمل العمال في القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشار “الجمل”، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة “القاهرة والناس”، إلى أن استبعاد بعض المرشحين من انتخابات العمال وارد يكون نتيجة أخطاء ولكن بعض الأشخاص الذين سقطوا من السيستم تمت إعادتهم مرة أخرى، مؤكدا أن ما حدث ليس استبعاد مرشحين.

وتابع: "وراد أن تكون هناك أخطاء بسيطة بسبب تجربة تسجيل الأسماء على سيستم إلكتروني وفي إشراف قضائي على الانتخابات، والانتخابات تتم أمام العمال وهما اللي بيقعدوا يفرزوا صناديق الاقتراع"، لافتا إلى أن من يتم استبعاده من قوائم المرشحين من حقه الطعن على قرار الاستبعاد".