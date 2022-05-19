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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. تدشين برنامج تدريبي حول النشر العلمي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل


ومن هذه البرامج  دورة تدريبية حول النشر العلمي الدولي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح  اليوم الأحد وتستمر حتي غدا الاثنين -16 مايو


و تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية الشباب، تطلق جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بالتعاون مع  صندوق تحيا مصر  احتفالية صندوق تحيا مصر بالجامعة والتي تتضمن عدة فعاليات من بينها معرضا لمبادرة "دكان الفرحة" لخدمة الطلاب الأولى بالرعاية.

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أخبار التعليم| طلاب تانية ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. جامعة حلوان تنظم معرض دكان الفرحة لبيع الملابس للطلاب اليوم.. انتهاء فعاليات أسبوع اليونسكو الصوتي بمصر

ويتضمن المعرض مجموعة من الملابس والاحذية والاكسسوارات وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة (دكان الفرحة) التي تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس جديدة.

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة عن "برنامج اعداد القيادات الجامعية الموحد" وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٥ /٥ / ٢٠٢٢

 

الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان اجراءات احترازية مشروعات Jobs Education

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