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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكيير الاختيار: كلنا اتخضينا لما سمعنا صوت ياسر جلال أثناء التصوير.. فيديو

ياسر جلال
ياسر جلال

أشاد أحمد مصطفى ماكيير مسلسل الاختيار ، بطاقم العمل من فنانين ومخرجين وعمال ، مشيدا بالروح الكبيرة التى كانت موجودة داخل العمل الدرامي.
 

وأضاف “مصطفي” خلال حواره التليفزيوني في  برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، أن الفنان ياسر جلال ذاكر شخصية الرئيس السيسي جيداً ، لكي يتمكن من تجسيدها على النحو الملائم.
 

وتابع ماكيير مسلسل الاختيار، "لو انا تعبت 100% عشان اطلع الفنان ياسر جلال بـ دور الرئيس السيسي بهذا الشكل ،فهو تعب بنسبة 200%، وكلنا شعرنا بالخضة والمفاجأة من تقليد ياسر جلال لصوت الرئيس السيسي أثناء تصوير مسلسل الاختيار".

https://fb.watch/d52NxUXgu3

الرئيس السيسي مسلسل الاختيار الاختيار ياسر جلال أحمد مصطفى

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