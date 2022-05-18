ماكيير الاختيار: كلنا اتخضينا لما سمعنا صوت ياسر جلال أثناء التصوير.. فيديو

أشاد أحمد مصطفى ماكيير مسلسل الاختيار ، بطاقم العمل من فنانين ومخرجين وعمال ، مشيدا بالروح الكبيرة التى كانت موجودة داخل العمل الدرامي.



وأضاف “مصطفي” خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، أن الفنان ياسر جلال ذاكر شخصية الرئيس السيسي جيداً ، لكي يتمكن من تجسيدها على النحو الملائم.



وتابع ماكيير مسلسل الاختيار، "لو انا تعبت 100% عشان اطلع الفنان ياسر جلال بـ دور الرئيس السيسي بهذا الشكل ،فهو تعب بنسبة 200%، وكلنا شعرنا بالخضة والمفاجأة من تقليد ياسر جلال لصوت الرئيس السيسي أثناء تصوير مسلسل الاختيار".

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